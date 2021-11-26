下周國際新聞事件

11/29　周一 日本10月零售銷售

歐元區11月消費者信心

德國11月通貨膨脹率

美國11月達拉斯Fed製造業指數

11/30　周二 日本10月失業率、工業生產

法國第3季經濟成長率

法國、歐元區 11月通貨膨脹率

法國10月生產者物價指數

德國11月失業率

美國11月芝加哥採購經理人指數

業績報告：Salesforce

12/01　周三 美國API原油相關數據

日、韓、法、德、英、美、歐元區 11月製造業採購經理人指數

德國10月零售銷售

歐元區非貨幣政策會議

美國EIA原油相關數據

業績報告：Snowflake

12/02　周四 韓國第3季經濟成長率

韓國11月通貨膨脹率

日本11月消費者信心

歐元區10月失業率

美國初次申請就業補助金數據

12/03　周五 日、法、德、英、美、歐元區 11月服務業採購經理人指數

法國、歐元區 10月零售銷售

美國11月失業率、就業相關數據

美國10月工廠訂單

《國際經濟》茶壺內風暴 日央行2％通膨目標有異議
社評／抱團取暖的民主大拜拜
《國際經濟》高盛：聯準會購債計畫退場 1月起加速
《國際產業》戴姆勒看好中國車市 站穩豪華電動車領域有信心
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