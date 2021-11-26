下周國際新聞事件
11/29 周一 日本10月零售銷售
歐元區11月消費者信心
德國11月通貨膨脹率
美國11月達拉斯Fed製造業指數
11/30 周二 日本10月失業率、工業生產
法國第3季經濟成長率
法國、歐元區 11月通貨膨脹率
法國10月生產者物價指數
德國11月失業率
美國11月芝加哥採購經理人指數
業績報告：Salesforce
12/01 周三 美國API原油相關數據
日、韓、法、德、英、美、歐元區 11月製造業採購經理人指數
德國10月零售銷售
歐元區非貨幣政策會議
美國EIA原油相關數據
業績報告：Snowflake
12/02 周四 韓國第3季經濟成長率
韓國11月通貨膨脹率
日本11月消費者信心
歐元區10月失業率
美國初次申請就業補助金數據
12/03 周五 日、法、德、英、美、歐元區 11月服務業採購經理人指數
法國、歐元區 10月零售銷售
美國11月失業率、就業相關數據
美國10月工廠訂單
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。