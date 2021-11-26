霍芬海姆奧地利中場 鮑姆加特納 本賽季已進3球（圖片來源︰達志影像）

霍芬海姆雖然主場強客場弱，但整場作客對上德甲最差球隊菲爾德，應該可以在客場勝出，甚至在讓分的情況下，仍有機會「大」勝一場。

【足球-德甲】[霍芬海姆@菲爾德][11/27 (六) 22:30] [編號 581]

霍芬海姆主要是靠在主場比賽取得分數的球隊。球隊主場成績4勝1平1敗，主場成績排名第6，但是客場則是1勝1平4負，排名第11。但由於本場對手菲爾德實在是太弱，縱使霍芬海姆客場成績平庸，仍然值得支持。

另外要留意是，霍芬海姆攻力算不錯，目前為止12場進21球，有進球的球員分佈平均，21球之中，分別由13名不同所進，其中以奧地利中場 鮑姆加特納 Christoph Baumgartner 和丹麥翼鋒 布倫·拉爾森 Jacob Bruun Larsen 進球最多，各自攻進了3球。

積分榜最後一名，同時本賽季仍未打開勝利之門的菲爾德，在升上德甲聯賽之後沒能取得一場勝利，12戰1平11敗只得1分，仍然排在榜末之外，進球是德甲最少(8球)、失球卻是最多(33球)，是德甲目前唯一一隊丟球達30球或以上的球隊。本場遇上主攻的霍芬海姆，看來隨時再敗一場。加上霍芬海姆進球量多，可選讓分/霍芬海姆，又或大小[總分]大2.5甚至3.5。

推薦︰ <足球>581 霍芬海姆@菲爾德 讓分 (霍芬海姆 (-1))；大小[客隊] (霍芬海姆 大 2.5)

拜仁慕尼黑上一場聯賽作客對上在降級區的球隊奧格斯堡，竟然以1:2敗陣，聯賽領先優勢只餘下1分。本場回到主場對另上一支已掉進降級區的球隊比勒菲爾德，自然不容再失。

萊萬 目前聯賽12場攻進14球射手榜排第一（圖片來源︰達志影像）

【足球-德甲】[比勒菲爾德@拜仁慕尼黑][11/28 (日) 01:30] [編號 587]

拜仁上一場聯賽作客1:2敗陣於奧格斯堡，賽後總教練 納格斯曼 Julian Nagelsmann 大發雷霆，指是他上任以來，球隊表現最差的一場，球員也明顯沒有集中精神比賽。唯一可取是波蘭前鋒 萊萬多夫斯基 Robert Lewandowski 繼續進球，目前為止聯賽12場攻進了14球，在進球榜已慢慢拋開其他對手。

比勒菲爾德12場聯賽1勝6平5敗，積分榜排名17，成績只比仍未打開勝利之門的菲爾德好，而球隊到現在唯一聯賽勝仗，也是從已排名第16位的斯圖加特身上取得，可見實力並不高強。進球數雖是德甲第2少的9球，但較可取是丟球也較少，只有18球，在排名12之後的球隊當中失球最少。不過遇上聯賽剛敗陣的拜仁，比勒菲爾德很大可能成為被對手發洩對象，不宜看得太高。

推薦︰ <足球>587 比勒菲爾德@拜仁慕尼黑 大小[主隊] (拜仁慕尼黑 大 2.5)；大小[客隊] (比勒費爾德 小 0.5)