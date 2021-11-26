瑪莎拉蒂惡煞張敦量3人，本月7日駕車與宋姓男大生駕駛的車輛擦撞，3人竟痛毆宋男致顱內出血住院，檢警清查張男另涉及經營線上博弈。近日，有傳言指張男等人的行徑引發黑道兄弟不滿，放話要修理他們，對此，台中看守所副所長呂銑燦痛斥根本是無稽之談。

呂銑燦表示，根本沒有這回事，包括張敦量及陳勁豪、李韋霖，3個人都是禁見中，而禁見房都是在舍房裡面，不可能與外界接觸，連出來運動都必須要有專人戒護，而3人最近都在專心打官司，沒有任何問題，生活作息也正常，這種傳言根本就是無稽之談。