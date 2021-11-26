薩拉赫、馬內進球繼續停不了（圖片來源︰達志影像）

英超在經過了12輪的比賽之後，三強鼎立爭標的形勢開始成形，切爾西、曼城和利物浦冠軍如無意外將由這3隊爭奪。目前排第3的利物浦本周六主場出戰中下游的南安普敦，自然希望繼大勝兵工廠之後，在主場再下一城。

【足球-英超】[南安普敦@利物浦][11/27 (六)23:00] [編號 554]

利物浦聯賽12戰7勝4平1敗，得25分排名第3，落後榜首的切爾西4分。要注意紅軍本賽季主場不敗，6戰3勝3平，而當中2場打平就是賽和了曼城和切爾西，可見利物浦主場威力強勁。

另外要注意是利物浦12場聯賽進了35球，是英超進球最多的球隊之外，平均每場接近3球。當中埃及前鋒 薩拉赫 Mohamed Salah 就進了11球，排射手榜榜首。隊友 薩迪奧·馬內 Sadio Mané也不弱，進了7球排射手榜第2位。

對手南安普敦排聯賽13位，球隊之前曾有3勝1平的不敗走勢，怎知上場聯賽對著榜末球隊諾里奇突然走樣，作客以1:2不敵對方。本場遇上到目前為止主場不敗的利物浦，南安普敦難言勝機。

推薦︰ <足球>554 南安普敦@利物浦 讓分 (利物浦 (-1))；大小[主隊] (利物浦 大 2.5)

周日英超Big 6大戰，榜首切爾西將在主場遇上曼聯。切爾西既有主場之利，兼且擁有英超最穩健的防守，遇上近況低沉的曼聯，應可全取3分。

盧卡庫、蒂莫·維爾納 傷癒 補強切爾西的攻擊力（圖片來源︰達志影像）

【足球-英超】[曼聯@切爾西][11/29 (一)00:30] [編號 562]

切爾西上場聯賽作客3:0大勝萊切爾斯特後，聯賽12戰9勝2平1敗，得29分排榜首，而12戰只丟4球，防守猶如銅牆鐵壁。切爾西本場有主力如 坎特 N'Golo Kanté、科瓦西奇 Mateo Kovačić、奇維爾 Ben Chilwell 和 哈弗茨 Kai Havertz 因傷肯定缺陣。幸好養傷多時的一對前鋒 盧卡庫 Romelu Lukaku 和 蒂莫·維爾納 Timo Werner 終於恢復操練，不過應該會先在替補席上隨時候命。

對手曼聯本賽季表現強差人意，由原本上賽季聯賽排名第2位，到目前本賽季12戰5勝2平5敗只得17分排名第8位，球隊最近5場聯賽更是1勝4敗。結果總教練 索爾斯克亞 Ole Gunnar Solskjær 更因此付出代價，在球隊1:4慘敗給沃特福德後宣佈離任，故此本場將會由臨時總教練 卡里克 Michael Carrick 領軍。

曼聯本場有隊長 哈利·馬奎爾 Harry Maguire 需要停賽，隊長一職將會由靈魂人物 C羅 Cristiano Ronaldo 出任。要留意是曼聯除了近況差、丟球多之外，本賽季遇上其他Big 6球隊，除了曾擊敗當時狀態更差的熱刺之外，對曼城和利物浦都吃敗仗。作客遇上穩健的切爾西，曼聯難言勝機。

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