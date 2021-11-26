南非發現新型變種病毒引發市場擔憂，導致亞股26日（周五）重挫，道瓊期指期指跌落400點，標普500與那斯達克100期指亦下挫。

世界衛生組織（WHO）官員周四警告，新的變種病毒已在南非現蹤，而且此變種病毒出現多個變異。受此影響，英國宣布暫停非洲六國的旅客入境。

美國10年期公債殖利率下降至1.555％，扭轉本周稍早一度升抵1.65％的走勢。亞股周五則飽受打擊，日經225指數重跌2.58％，韓股下挫1.5％。

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