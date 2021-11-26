元宇宙風潮方興未艾，VR技術卻早已深入房地產市場，尤其VR跨國看房、遠端看房，愈來愈普遍，儼然躍居為王道！現在連新北市三重五谷王、土城明德兩座青年社會住宅，都率先升級，推出720度身歷其境的「VR 線上遠端看房」服務。

新北住都中心宣布，與遠端智慧物業管理系統的新創品牌「金箍棒 JGB Smart Property」(以下簡稱金箍棒)平台合作。將在三重五谷王、土城明德等兩處青年社會住宅導入系統，啟動高度自動化租賃物業管理，今日(11/25)正式完成簽約

新北市住都中心表示，住戶未來可透過手機、平板或電腦跨裝置，登入平台使用 VR 看房、線上簽約等服務，享受數位升級的便捷生活。

三重五谷王、土城明德青年社宅為新北市府藉由容積獎勵方式分回的社宅，目前已完成招租，預計110年12月底開放入住。

新北住都中心與金箍棒合作項目包括：720 度身歷其境的「VR 線上遠端看房」；不受地區侷限、方便快速的「電子簽章智能合約」，還有即時簽約與帳單通知，以及線上修繕的派單管理，提供住戶更便利的居住環境。

新北住都中心表示，藉由導入智慧化物業管理系統，能提供社宅住戶更便利的服務，例如線上繳費節省住戶前往金融機構或超商繳費的時間、線上物業報修不受時間及地點限制，管理人員收到通知後立即通知廠商至現場處理，且在線服務住戶過程皆有紀錄，省去日後查詢的困擾。

同時，住都中心啟倡導節能減碳政策，用數位化、電子化簽約替代傳統紙本文件，傳達永續經營理念，提高行政效率。

展望未來趨勢，租賃管理雲端化服務來臨，後疫情「無接觸」新常態。

金箍棒的租賃管理雲端化服務，融合新創產業技術與業界經驗。

金箍棒執行長田智娟提到，物業管理是需要長期與人接觸且移動性高的行業，自去年全球疫情衝擊下，尤其在台灣三級警戒期間，多數業者無法維持舊有的經營模式，金箍棒至今幫助超過百家的包租代管業者，在疫情期間維持穩定入住率，很高興受到新北住都中心肯定，透過系統提供VR線上看房、線上簽約、即時修繕追蹤、出租管理等服務。

新創公司金箍棒成立短短三年期間頻繁獲獎，2019年獲得台北101簡報大賽智慧城市獎冠軍，2021 年與華碩並列台北電腦展最高榮譽金獎，更代表台灣參加2021香港proptech contest，近日再受到台北市亮點企業的認可，獲得潛力企業獎。

新北住都中心與金箍棒的合作，協助政府落實居住正義，推動物業管理的產業規模化發展，運用地產科技(Proptech)達成零接觸的租賃流程，提升續約率、降低空屋率，體現後疫情新常態的無接觸工作模式。