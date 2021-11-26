嚇壞！林口女駕駛汽車暴衝 釀6車連環撞3人受傷

70歲黃姓女子今（26日）上午10時許，開車行經新北市林口區工六路與粉寮路口時，突然發生不明原因爆衝，連續衝撞前方停等紅燈的4部機汽車及1部機車，還波及到多部停放在路邊的機車，造成3人輕傷，肇事女駕駛經酒測無酒精反應，目前肇事原因正由警方調查中。

林口小客車暴衝「保齡球式連撞等紅燈6車，造成3人受傷。(警方提供)

林口小客車暴衝「保齡球式連撞等紅燈6車，造成3人受傷。(警方提供)

今（26）早10時許，林口區工六路與粉寮路口發生一起連環撞的交通事故，警方獲報後迅速趕赴現場，經了解該起交通事故為自小客車黃姓駕駛行駛工六路時，不明原因突然向前衝撞前方停等紅燈的4部汽車及1部機車，另也波及路邊多部停放之機車，造成肇事駕駛黃女及機車陳姓騎士身體多處擦挫傷。

傷者經送醫院治療，所幸皆無大礙，另一遭撞自小客蔡姓駕駛頸椎受傷，目前仍在手術治療中。現場駕駛無酒精反應，警方後續也依照交通事故處理程序受理，並將調閱監視器釐清肇責。

林口分局呼籲，因該路口為交通要道，車流量大，警方迅速於1小時內排除事故，恢復交通順暢，另也呼籲駕駛，務必遵守交通規則，行經路口放慢車速，謹守停看聽原則，留意左右來車，才能確保行車安全。