第15輪接種昨（25日）開打，同時也是開放「非平台預約混打」首日，就創下31.9萬劑接種佳績，其中以BNT第二劑接種最多。而歐盟正研擬推出一致標準，明年夏季起要打過第三劑才可以出國，至於國內最快何時可打第三劑？疫情指揮中心指揮官陳時中表示「打過疫苗6個月之後就有可能性」。

對於歐盟將祭出第三劑出境規範，陳時中表示不意外，因為歐洲疫情起起伏伏，他們把很多希望押在疫苗上，因此對疫苗接種嚴格要求，是可以想像的；至於國內第三劑規劃最快何時開打，他表示打過疫苗6個月之後就有可能性，不過還是要待專家討論後做整體規劃。

因應國際間出現新變異株，是否會加速國內第三劑接種？陳時中表示，打第三劑是因為抗體在一段時間後可能降低，因此需要補打，而不是針對新的變種病毒，這兩個概念是不一樣的。

但陳時中也藉此呼籲，還沒打疫苗的要盡快，目前疫苗是足夠的，而且接種可近性提高，請有預約的民眾就照時間施打，沒有預約的人，也可以就近來施打。

昨（25日）疫苗接種共31萬9015劑，其中以BNT第二劑接種最多，共24萬8646劑；目前國內疫苗涵蓋率第1劑為77.46％，第2劑為51.75％。

另外指揮中心發言人莊人祥說明，昨天新增通報68例新冠疫苗接種後不良事件，其中包含4例死亡，分別為2例接種AZ、1例接種莫德納、1例接種高端。目前國內累計1139例新冠疫苗接種後死亡之不良事件。