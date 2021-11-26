花in台北系列花展的士林官邸菊展盛事終於登場！「2021士林官邸菊展」26舉辦開幕式，搭配今年主題「菊來運轉」，現場準備帶有好運詞的摩天輪，由市長柯文哲拉開金色緞帶，轉動幸福摩天輪為菊展拉開序幕，同時也象徵「菊來運轉」，賞菊獲得好運氣。

柯文哲表示，今年士林官邸菊展主題為「菊來運轉」，是以療癒風為佈置主軸，希望藉由士林官邸菊展，結合多元化的互動體驗、知識的傳遞，讓民眾看見菊展的美麗樣貌，同時經由秋日菊花的洗禮，期許大家「菊來運轉」，好運跟著來。

這次共規畫13大展區，包括位於入口4米高的摩天輪打造「菊來運轉幸福滿滿」、2.5米高的樂譜綠雕搭配鼓型綠雕呈現「聽見花兒在歌唱」、轉動的造型菊舞者「舞動心花」、手工打造極簡人物搭配花卉呈現「恰逢花開時」，搭配市區難得一見的向日葵花海，想當網美就趁現在，更有栽培耗時二年的大立菊，利用轉盤轉動大立菊，讓民眾無死角欣賞大立菊之美，16萬盆菊花期待您的造訪。

公園處處長黃淑如補充，今年菊展也在例假日準備多場活動，結合國際化及在地化的表演，場場精彩不能錯過，其中包含傳源文化藝術團帶來的泰雅族傳統樂舞、臺北市士林私立正音幼兒園的歌頌詠唱、雲林五洲小桃源掌中劇團演出的「藝響遊賞-九怪囝仔快走開」、優尼克薩克斯風重奏團演奏中西經典名曲、抒情歌手「高明德Andy」呈現當年民歌風、國世無雙X我們舞者帶來精彩舞蹈表演、客家特色團體、甲子薩克斯風重奏團吹奏多首經典曲目，與您共度歡樂時光。

因應新冠肺炎疫情，今年入場採實聯制進場，並在入口處設置熱感應體溫偵測系統，將首次進行園區人數總量管制，建議市民們出門前先上花IN台北官網了解目前園區人流情形，呈現綠燈表示目前賞花人潮舒適快來賞菊、黃燈表示目前人潮較多建議暫緩入園、紅燈表示人潮擁擠，將管制入園暫停入園參觀。

27日為國際線上音樂會由知名歌手杜力熱情演出，同時也提醒您，菊展FB「募集老照片」的活動已經開跑，只要在個人臉書上貼出曾在菊展拍攝的老照片，並標記＃士林官邸募集老照片活動、士林官邸旅客粉專，完成按讚「士林官邸旅客」粉絲專頁，就有機會抽到活動限定紀念品。

另外「花IN台北」集點活動持續進行中，菊展入口處也設有花系列集點趣的立牌QRcode，掃描即可獲得1點，集滿任3點就可以獲得1次抽獎機會，頭獎為Gogoro電動機車，還有多項好禮等你拿！而曾到關渡秘境花海集點的民眾，只要到菊展再集1點，還能搶先兌換早鳥禮，限量1000份，千萬別錯過。