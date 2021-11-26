隨著疫苗供貨量穩定，中央流行疫情指揮中心宣布，國內疫苗人口第二劑涵蓋率突破5成，預計12月中可達6成，中職啦啦隊「Rakuten Girls」樂天女孩副隊長筠熹昨（25日）透露施打第二劑BNT疫苗，不過她當天火辣裝扮，反倒成了網友關注焦點。

筠熹擁有甜美外型與火辣魔鬼身材，昨（25日）在社群網站透露施打完第二劑BNT疫苗，她透露：「在打第二劑之前，身體狀況就不太好，打第二劑衛教的時候，醫生說如果原有不舒服的症狀，會更明顯的不舒服，希望我自我治癒能力點好點滿的狀態下，能夠順利度過第二劑」，似乎擔憂承受不住副作用的威力。

筠熹附上施打完疫苗的照片，只見手臂黏著棉球，似乎才剛打完回到家，而她拿著小黃卡，對著鏡頭張大雙眼，擺出嘟嘴的賣萌表情，並且露出傲人上圍及深邃事業線，讓網友看的充滿遐想，不過最引起網友關注的，莫過於身穿的白色背心，由於肩帶過細，似乎撐不住一對北半球的重量，幾乎就快被扯斷，就連上衣感覺也快被撐破，養眼畫面讓所有人看得鼻血直流。

對此，網友紛紛留言：「為什麼你們打疫苗都要那麼性感」、「我的視線根本不在那張黃卡上」、「我在看很辣的身材，狂噴鼻血」、「太美了吧，這樣拍照對嗎」、「筠熹打疫苗也可以麼美那麼性感」、「打完疫苗會變大原來是真的」。

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