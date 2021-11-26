內政部長徐國勇因註記球棒、要超商店員配置辣椒水等言論引發爭議，被媒體譏為行政院「新三寶」之一，徐國勇26日在公投聯合指揮所揭牌儀式後反駁，到底誰是寶大家心裡有數，這兩天又發生多起球棒打人案件，警方都馬上繩之以法，所以到底誰是寶？他認為想要用侮辱性的語言沒有意義，「所以不必講甚麼三寶、四寶、五寶」。
對於提高見警率，徐國勇表示，各地警局在不影響增加警察負擔，會透過大數據分析，依時間強度、熱點調整巡邏路線，以提升見警率。
內政部長徐國勇因註記球棒、要超商店員配置辣椒水等言論引發爭議，被媒體譏為行政院「新三寶」之一，徐國勇26日在公投聯合指揮所揭牌儀式後反駁，到底誰是寶大家心裡有數，這兩天又發生多起球棒打人案件，警方都馬上繩之以法，所以到底誰是寶？他認為想要用侮辱性的語言沒有意義，「所以不必講甚麼三寶、四寶、五寶」。
對於提高見警率，徐國勇表示，各地警局在不影響增加警察負擔，會透過大數據分析，依時間強度、熱點調整巡邏路線，以提升見警率。
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