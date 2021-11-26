歐洲許多國家開始推進加強劑疫苗的注射，並計畫為兒童接種疫苗，並且在周四也開始收緊社交管制。隨著新冠肺炎病例數激增，人們也開始擔憂對經濟的影響。

歐洲正處於新一波疫情的風暴中心，平均每兩天就新增100萬名確診者，感染人數佔全球三分之二。

斯洛伐克進入為時兩周的封城；捷克宣布進入30天的緊急狀態，並關閉酒館，禁止聖誕市集；德國的累計死亡人數超過10萬人門檻。

歐盟疾病預防與控制中心(ECDC)已在周三宣布，建議所有成年人接種加強劑，特別是40歲以上成年人為優先，打破了此前以老年人為優先的建議。

而各個國家作法不同。法國當局宣布，不只老年人，18歲以上成年人都可接種加強劑。歐盟藥品管理局在周四批准輝瑞和BNT的疫苗以低量劑對5~11歲兒童的使用，而歐盟執委會預計在周五將宣布最終的批准。

部分國家也在推廣為兒童接種疫苗，波蘭、匈牙利和捷克準備在歐盟批准後，為年幼的兒童進行疫苗接種。

許多歐洲國家都陸續收緊封鎖管制措施。奧地利首先在周一實施最嚴厲的社交封鎖。

法國重新實施室外公共場所戴口罩規定，並且對進出公共場所民眾加強檢查健康通行證。

德國新政府剛上台，已經決定在10天內做出社交管制相關決定。而德國多數的邦政府已經祭出措施，甚至對已接種疫苗者限制其參與室內活動的規定。

荷蘭醫院的負載量逼近極限，病患人數到達破紀錄高位。衛生專家表示，如果疫情再無法控制，醫院將在一周多的時間裡達到容量的完全負載。

荷蘭媒體已經在周四率先報導，政府的疫情工作小組已經對政府建議，在下午5點過後關閉所有餐廳、酒館，和非必要商店，而此僅為新管制措施的一部份。

捷克開始限制民眾的公共活動，晚上10點後關閉餐廳酒吧，並禁止耶誕市集，限制1000人以上的文化或體育活動。