新冠肺炎衝擊各行各業，對日本的錢湯來說，好不容易撐完疫情元年，進入2021年尾。但是，萬萬沒想到現在又遇上另一件麻煩事，那就是大漲的燃料成本。

錢湯，就是日本的公共澡堂，每個人進去泡湯都要付費才可使用，顧名思義叫錢湯。有業者無奈地說凜冬將至，現在必須拿出比2020年多出5成左右的費用來燒滾燙的熱水，好讓客人充分享受到泡澡樂趣。

因為，絕大部分的錢湯都是小本經營，不若大集團有龐大的財力後盾。

話說2020新冠病毒爆發的這一年，有很多客人因社交禁令限制，無法前去公共澡堂，使得很多錢湯業者都得縮衣節食度日。

有業者表示，2020年來洗澡的客人少了三分之一。2021年的現在，每個月為了燒熱水，帳單費用都在45萬日圓附近，約4000美元。相較於2020年的冬天，那時大概才須付30萬日圓左右。

以東京來說，澡堂價格是由市政府所訂，故業者不能亂收錢。由於疫情造成的不景氣，收費太高也會讓客人不敢進來。

日本的錢湯在1968年來到高峰期，大概有1.8萬個，但現在卻只剩下約2000個。社會進步下，每家每戶幾乎都有可泡澡的浴缸，所以日本有許多公共浴室甚至提供啤酒，或者三溫暖來招攬消費者。