在美國金融市場因感恩節休市的淡靜交易中，南非新發現的新冠變種病毒給市場投下了震撼彈，周五美股指數期貨和亞洲股市暴跌，南非貨幣蘭特（rand）以及對風險敏感的澳元重挫，而被視為避險天堂的日圓和黃金走高。

南非科學家對該國新發現B.1.1.529新冠變種病毒發出警告，稱此種變種病毒的刺突蛋白上有超過30種突變，可能提高其抗藥性和傳染力。

世界衛生組織（WHO）宣布正在監測這個新發現的新冠變種病毒，並將於周五召開特別會議討論新病毒株對疫苗和療法可能造成的影響。

英國開了第一槍，宣布自周五起禁止來自南非等6個非洲國家的航班，英鎊應聲跌至1.3299美元，創下11個月新低。

澳洲亦宣布一旦新病毒株的風險升高，該國可能禁止來自非洲國家的旅客入境。

市場陷入動盪，日圓急升0.64%，報114.595日圓兌一美元。同為避險資產的瑞士法郎上漲0.33%，報0.9330兌一美元。

除了南非之外，在波札那（Botswana）和香港也發現了這種變種病毒。報導亦指出，自從該變種病毒出現，南非的確診數暴增10倍，可能在短期內成為該國的主流病毒株。

南非蘭特兌美元急貶1.62%，報16.24兌一美元，創下1年多來新低。澳元和紐西蘭元分別跌至0.7135美元和0.6818美元，創下3個月新低。

巴克萊資深外匯策略師Shinichiro Kadota表示，對新冠疫情的擔憂帶動了對日圓等避險資產的需求，而由於南非是這種新變種病毒的所在地，投資人避開蘭特的理由顯而易見。

雖然歐洲再度成為疫情中心，德國考慮跟進奧地利重啟防疫封鎖措施，但歐元相對持穩，兌美元上漲0.15%，報1.1222美元，從本周稍早觸及的近17個月低點（1.1186美元）反彈。

受到日圓、瑞士法郎和歐元上漲影響，美元指數目前小跌0.1%，報96.68，進一步遠離周三創下的近17個月高點（96.938）。惟本周美元指數仍然上漲0.72%，估將連續第5周收高。美元的避險價值亦為其匯率帶來支撐。

資金轉向債市、金市、日圓和美元等避險資產，隔夜美股指數期貨重挫，周五亞洲股市創下兩個月來最大跌幅。

目前道瓊指數期貨大跌453點或1.27%，為35296點。標普500指數期貨跌1%，那斯達克100指數期貨跌0.5%。

紐約期金目前上漲0.77%，報每盎司1798.3美元。美國30年期公債期貨上漲1.25%，10年期公債期貨漲0.64%。

MSCI亞太（日本除外）指數稍早前下挫1.3%，創下9月以來最大盤中跌幅。日經225指數下挫2.53%。

受美股期貨大跌影響，以及全球疫情升高和南非出現新變種病毒恐使原油需求受到打擊，紐約期油目前重挫3.15%，報每桶75.92美元。布蘭特期油跌2.53%，報每桶80.14美元。