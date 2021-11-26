網球明星納達爾(Rafael Nadal)身價雖然不如費德勒(Roger Federer)高，但在網壇也是排名前列，在去年10月外媒「INSIDER」就統整全世界收入最高網球員前10名，當時納達爾排在第三，總收入約4千萬美元，這讓他平時也能過上好日子，據說他手上的名錶就要2千多萬台幣。

Rafael Nadal faces Nico Rosberg in a spirited ping pong match, aboard his @SunreefYachts #superyacht -- you might be surprised by the outcome https://t.co/1cfYMwUygu via @YouTube — MegayachtNews.com (@MegayachtNews) November 17, 2021

最近F1退休車手羅斯伯格(Nico Rosberg)跑上納達爾的私人遊艇，兩人在上面玩得不亦樂乎，而羅斯伯格看上了納達爾的手錶，他隨口問問說：「這要不要100萬美元(約台幣2800萬)？」納達爾則是一派輕鬆的回答說：「我不知道，但對我而言蠻便宜的！」

原來這支神錶大有來頭，是瑞士高級品牌《Richard Mille》，據台灣官網展示出的價格，納達爾代言的Richard Mille陀飛輪錶《RM27-03》要價2450萬台幣，你沒看錯，換算成台幣就變成如此可怕的數字，但這確實只是納達爾的零頭罷了，難怪他自己都不太清楚價格。

Rafael Nadal as Richard Mille Watches!

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另外納達爾的豪華遊艇「Sunreef 80 power」也要高達500萬美元(約台幣1.4億)，相較起來這支錶還真的便宜多了。而話題轉回《Richard Mille》這個品牌，它們可是全球富豪、卡達王子、好萊塢巨星、法網冠軍的最愛，客群只鎖定頂級客戶，基本錶款約台幣300萬。

2011年納達爾首度在比賽中戴上《Richard Mille》腕錶，成為首位在網球賽配戴手錶的運動員，據說在2013年為納達爾設計的《RM27-01》款式重量只有18.83公克，加上由耐撞、舒適碳纖維聚合物組成，還有相當深的防水深度，納達爾完全可以戴著它打球，甚至去玩水都可以了。