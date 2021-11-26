1名母親十多年前丈夫去世，獨自1人撫養起4名子女，同時負擔房貸與大筆欠債，每天工作從早上6點到晚上8點，所幸她的子女都相當懂事，從小就懂得分擔她的辛勞，主動讀書、打工、煮飯，如今子女都已長大，家裡的負債也快還完，她感動地說「單親很苦，但慶幸在先生還沒去世前我就教孩子要惜物、惜福、節儉，這幾年我們才能熬過來」。

該名母親在「爆料公社app匿名公社」發文表示，她的丈夫在她30多歲時去世，留下貸款與大筆欠債給她與4個孩子，她因此拼命賺錢，每天從6點上班到晚上8點，孩子學會帶鑰匙上下學、煮飯，從未去過補習班，只能到圖書館借用電腦學習，為了獎學金拼命讀書，甚至會帶便當盒把剩餘午餐帶回家當晚餐。

該母親說，她的女兒也會幫忙問朋友有沒有淘汰的衣服可以拿用給弟弟穿，就這樣一家人含辛茹苦地撐下去，如今2個孩子上大學、2個孩子讀研究所，都是自己打工賺學費，「我這十幾年也快把先生的債還完了，單親很苦，但慶幸在先生還沒去世前我就教孩子要惜物、惜福、節儉，這幾年我們才能熬過來」。

其他網友留言說，「真棒！媽媽跟孩子都棒」、「跟我母親一樣，這十幾年辛苦您了！可以讓自己好好放鬆了」、「懂事的孩子堅強的母親」、「妳是個偉大的好媽媽」、「太偉大了，必須給滿滿的讚」、「很正面很勵志，媽媽辛苦了」、「真的很佩服，，我也是單媽帶大，有時候會回想當初看著媽被錢追的困境，讓我一直覺得對媽的虧欠」。