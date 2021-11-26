無黨籍立委高金素梅24日赴高雄宣講。（圖／翻攝自高金素梅臉書）

《我的公投小戰車在高雄》 ～高金素梅2021.11.24

四大公投案將於12月18日投票，藍綠雙方積極街講宣傳立場，無黨籍立委高金素梅24日起也發起「公投小戰車宣講」活動，12月17日前將在全台各地游擊開講。高金24日搭上戰車在高雄宣達「四個都同意，台灣更美麗」理念，受到在地民眾熱烈歡迎宛如巨星出巡，影片登上臉書後，也獲得超過2.1萬人按讚、破10萬次觀看。

高金素梅25日在臉書發文表示，她赴屏東獅子鄉開會，下午會議結束後便到高雄，登上剛整備好的公投小戰車沿街開講。高金指出，她會搭上她的「公投小戰車」將到各地廣播，只要她有空就會隨時上車街講，直到12月17日。

高金素梅刊出她戰車宣講高雄的影片，高金拿起麥克風中氣十足大喊：「高雄的朋友大家好，我是立法委員高金素梅！我的小戰車現在來到了高雄，我要在這裡懇請大家，12月18號禮拜天一定要出來公投，好不好？四個都同意，台灣更美麗！」沿途不時有民眾特別騎車過來對高金比出「讚」手勢，也有民眾特別跑來揮手，就連街邊商家與逛街民眾也特別隔空向高金致意，甚至有民宅婦女聽到高金聲音特別衝到陽台舉起雙手，其人氣可見一斑。

無黨籍立委高金素梅24日赴高雄宣講，沿途不時有民眾特別來比讚、揮手。（圖／翻攝自高金素梅臉書）

無黨籍立委高金素梅24日赴高雄宣講，街邊商家與騎樓民眾紛紛向高金揮手、比讚隔空致意。（圖／翻攝自高金素梅臉書）

第一場戰車街講就獲滿堂彩，讓高金素梅深受鼓舞，不時對著比讚民眾大喊：「謝謝你們加油！我們大家一起加油！」、「謝謝你大姊！注意安全！」、「謝謝你們的揮手，看到這麼多朋友給我比讚、給我揮手，高金素梅知道，我們人民的力量絕對很大的！」話說到一半，又有小孩特別衝出來揮手，讓高金興奮大喊：「謝謝你小朋友！我們人民的力量最大！」

無黨籍立委高金素梅24日赴高雄宣講，有婦女聽見高金聲音，立刻衝到自家陽台高舉雙手表達支持。（圖／翻攝自高金素梅臉書）

文章截至新聞出稿在臉書已獲超過2.1萬個讚、超過千則留言，影片觀看次數也破10萬次，人氣相當高。此外，高金素梅也預告，本月28日晚上8點，她將與國民黨台北市議員羅智強一同在台東市四維夜市宣講。