2021 臺北市原住民族文化節系列活動「主題曲甄選」之評選結果出爐，未料第一名卻從缺，引發參賽者有異議，臺北市政府原住民族事務委員會表示，依公布甄選辦法「參賽作品經評審團決議，第一名將作為臺北市原住民族文化節之主題曲，餘得獎作品僅為推廣使用，未達本甄選活動之宗旨與目標之作品，得列為從缺。」之規定，由評審團做出第一名從缺的決議。本次主題曲甄選是以「在臺北，讓世界看見原住民族」為主題構想，希望能甄選出代表臺北市原住民族特色的歌曲，未來也將做為活動品牌及行銷亮點。

甄選活動自 110 年 10 月 15 日至 11 月 15 日截止，共有 6 件作品報名參賽， 11 月 18 日聘請專業音樂人成立評審團進行評審，然參賽作品都將音樂成功結合原住民族元素，卻在「臺北」主題精神的呈現略顯不足，評審團考慮主題曲選出後，未來將作為臺北市原住民族文化節的品牌代表及行銷亮點，在多輪討論之後，共同決議這次比賽的首獎從缺。

評審團主席表示，在這麼短的時間內能夠產出 6 件精彩作品，充分表現原住民音樂人的創作能量與文化底蘊，但是考慮到活動主題及宗旨，還是做出了首獎從缺的決議，但又希望能夠鼓勵參賽者，故加碼一名優選作品，來鼓勵用心創作的參賽者。同時希望明年繼續辦理並延長徵件時間，以吸引更多的音樂創作者參與，選出足以代表臺北市原住民族特色的優秀作品。

臺北市政府原住民族事務委員會表示，這次主題曲甄選首獎雖然從缺，但明年將再邀集原住民音樂專業人士重新審視活動辦法後規劃辦理，歡迎音樂界好手再接再厲，期望有更多創作者，投身原住民族音樂創作與文化的耕耘。