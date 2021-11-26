台南的鋼鐵伸線大廠仙宗興業公司，驚傳從10月1日停工，並積欠員工薪資、資遣費，68名本國籍和外籍員工權益受損，多名員工今天到勞工局進行勞資爭議調解，不過，資方未出席，調解不成立，勞工局強調，將輔導勞工司法訴訟及工資墊償等相關程序。

受害廠商指控仙宗公司惡意倒閉，估計欠債高達20億元。員工今天控訴，公司無預警停工，害大家生活陷入困頓。勞工局表示，9月16日下午接獲勞工陳情，廠商到公司搬貨，老闆手機關機連絡不到人，勞工局隔天隨即派員至仙宗公司了解，並進行後續追蹤提供協助。

仙宗公司於10月1日停工，積欠員工9月部分薪資，以及10月、11月薪資與資遣費，勞工局指出，15日召開積欠員工薪資及資遣費研商會議，33名員工出席，但資方未出席。

針對仙宗公司積欠薪水，勞工局前往仙宗公司實施勞動檢查，因仙宗公司規避檢查，勞工局將函請雇主陳述意見後，依勞動基準法第80條規定予以裁處。

截至目前，已有68名員工提出勞資爭議調解，其中有29名移工，由於今天資方未出席調解會，勞工局長王鑫基表示，後續將協助員工透過法律扶助基金會或委任律師向法院聲請勞動事件訴訟，並可向勞保局申請積欠工資墊償。

勞工局說，至11月18日總計有40名本國籍勞工與仙宗公司終止勞動契約，經與仙宗公司溝通後，該公司為勞工開立非自願性離職證明書，勞工可持證明書向就業服務站辦理求職登記及申請失業給付及提早就業獎助津貼，暫時度過難關。