【愛傳媒Jack Dai專欄】長大有費用。這費用有時是金錢，有時是時間，有時是自己很喜歡的什麼，有時甚至是憧憬或原則。付出了費用，我們與世界取得新的平衡，在別人眼中長大了一點，然後我們從別人的目光與言語中，發現了自己的長大。

就跟任何我們付出高昂費用買來的東西一樣，多巴胺讓滿足感短暫，多巴胺也讓下一次的滿足變得更難，於是迷惘、後悔與不甘像沒預約就來訪的客人一般，擾亂我們的平靜。

我們開始想，自己的長大是不是買貴了？自己買的長大是否不是最好的選擇？我是不是被那個名叫命運或人生的騙子給騙了？

然後我們會發覺，長大是一樁沒有鑑賞期、不能退貨的買賣，付了、就沒了，買了、就甩不開了，騙了、就騙了。

長大不是衣服，是骨、是肉、是血，深深地嵌在我們的精神與肉體之中，我們甚至不能討厭它，只能說服自己凡存在必有因、凡選擇必有代價，所有的選擇都是最好的選擇。

我們總算認列了費用，我們決定接受長大。

隨著時光飛逝，帳本越來越厚，我們總得理帳，對對自己的損益表、資產負債表、現金流量表，我們總能從資產負債表中找到安慰，因為…

資產永遠等於負債加股東權益，長大的費用藏在裡頭，我們則像股市老師一般對自己說：「老師早說了，你有沒有在聽？」

夜裡想起兒子白天的背影，我想著帳本。

作者本名戴于千，獨立創意代理商 Rules Creative 總經理，是個生意人，也是個讀書人。

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