【愛傳媒朱亞君專欄】早上起床，一邊刷牙洗臉，一邊聽慕姿新上線的「作家的靈魂腳本」第一季最後一集夏目漱石，聽完又聽了一遍，然後又把最末十分鐘再聽一遍，慕姿說夏目漱石對生存焦慮有高度敏感，他這一生都在羞愧感中渡過。他的努力也是，他的暴力也是。愛也是，痛也是。

像通靈一樣。如果夏目漱石就坐在心理師的面前，聽完這段分析，不知道他會跟自己說甚麼？我真希望有個按鍵，於是他就能夠釋放了自己。

說來跟心理師超有緣，作者群拉一排都是心理師（應該可以組籃球隊，外加後補）。比較沒有想到的是，連做職人書，這些師傅們也都覺得自己是諮商心理師啊。

上個月《百工職魂》裡，入珠師傅陳安窓說了一個故事，他說有個客戶是送貨員，入珠一次後，又回來了，這次要追加兩圈。

陳安窓問他近況？他笑說：自己生活不是很好過，有貸款，還要養老婆小孩生活壓力超大，但自從入珠後，每天晚上關了燈，就是他一整天最快樂最輕鬆的時光。房事如意了，白天也就自信了。（哇哩，也是啦）

陳師傅說，現代人婚姻出狀況會找心理師，跟入珠這種「民俗療法」，也不過是心理與實質的差異啊。

還有還有，雲林北港的蔡尚坤道長，誦經念咒、開光降魔；驅邪作法、收驚改運，別人看他是遊走神鬼結界的神秘人物，提到他的工作想到的是靈異傳說，儘管託夢指定、或靈堂前招魂幡狂飛，神怪玄奇的事情經歷不少，但蔡道長說起他的工作非常嚴肅，一再強調不需渲染神鬼，他說：

「做道長這行，雖然說是服伺神明，但就和心理師一樣，民眾都是帶著問題到你面前，我要做的就是先安定他的心，幫他看到自己，再來才是祭改化煞⋯⋯」

淒迷的夜霧裡，月光被定格在陰森的氳氤中，一位頂戴頭冠，身披紅黑道袍的人從剪影中現出清晰的輪廓，只見他腳踏七星迴旋，手結定印，持護法器，低沈嗓音頌聲成咒，在生人迴避的神鬼之界踽踽而行。

好的，我現在不僅可以組籃球隊，還可以組兩個對踢的足球隊了。

作者為寶瓶文化社長兼總編輯

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