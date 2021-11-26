警方逮捕廖在內的11嫌。（警方提供）

警方查扣槍枝、毒品等證物。（警方提供）

為800萬債務 竹聯大哥找2黑幫灑冥紙、開槍

39歲自稱竹聯幫信堂大哥的廖姓男子，日前向住北市文山區的被害人索討債務有糾紛，陸續派出北聯幫、四海幫分子，前往對方景美街住處撒冥紙、開槍，警方日前循線追查，逮捕廖在內的11嫌，另查扣1把改造手槍及1把空氣槍，全案依組織犯罪送辦。

北市景美街1處民宅，9月陸續發生門口遭人潑漆、開槍2起案件，屋主向警方表示，他和自稱竹聯大哥的廖男有金錢糾紛，他已陸續還款200萬，但對方表示全部金額至少800萬，還要再加收利息，他拒絕後就陸續遭到這些警告。

文山二警方調查，廖男先找來北聯幫林姓男子，林找了27歲四海幫謝男，先到被害人住處潑漆、灑冥紙，後來再花30萬，找29歲劉男前往開2槍，謝、劉後來被捕，都說出是由林男指使。

警方經循線追查，日前逮捕林男，林警訊後坦承是受廖妥託，事後有分到10萬元，後經連月追查，日前兵分多路前往雙北多處聚點，逮捕廖姓主謀，以及朱姓、盧姓等10名手下，查扣改造槍、空氣槍、槍枝半成品等證物，另有少量毒品，警訊後依組織犯罪、槍砲、妨害自由等罪送辦。

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