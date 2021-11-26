經家畜所人員觀察，幼犬未開眼，可能才出生幾天，已帶回交由專人照料。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

經家畜所人員觀察，幼犬未開眼，可能才出生幾天，已帶回交由專人照料。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

經家畜所人員觀察，幼犬未開眼，可能才出生幾天，已帶回交由專人照料。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣家畜疾病防治所今接獲民眾通報，中埔鄉中崙澐水溪附近一戶民宅前被丟了一窩小狗，因夜間氣溫驟降，5隻未開眼的幼犬有1隻因不耐低溫死亡，目前家畜所已將凍僵小狗救回安置，並委請警方調閱路口監視器，要全力追查棄養人，依動物保護法棄養規定最高開罰15萬元。

據報案人表示，昨晚間不斷聽到小狗嗷嗷叫聲，早上才發現住家前面圍牆被丟棄一窩小狗，因天氣寒冷，原本5隻小狗已有1隻死亡，令他忍不住大罵「棄養人太可惡」，經家畜所人員觀察，幼犬未開眼，可能才出生幾天，已帶回交由專人照料。

家畜所表示，2017年零撲殺政策上路後，造成人犬生活環境衝突，後續更衍生環境衛生及公共安全問題，近年全國因遊蕩犬隻竄出造成交通事故，導致民眾傷亡案件頻傳，現全國各地浪犬通報量暴增，浪犬數量抓不勝抓。

家畜所說，不管是動保團體或公部門皆已投入大量資源辦理絕育，但絕育速度比不上民眾棄養速度，5幼犬棄養事件更加突顯民眾的動保觀念嚴重不足。

依動保法規定，飼主未為寵物絕育依法可處5萬至25萬元罰鍰、未完成寵物登記可處3000到9000元罰鍰，如涉及棄養動物更可裁罰3萬元以上，15萬元罰鍰，近來天氣漸冷，山區溫度更低，幼年動物更需保暖與照顧，家畜所認為，如此低溫天氣棄養幼犬根本是意圖不留活口，將全力追查嚴懲。