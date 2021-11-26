香港富豪機場酒店早前發生空氣傳播新冠病毒，兩名患者帶新變種病毒「B.1.1.529」。港府專家顧問許樹昌今早於電台節目表示，新變種病毒有大量基因突變，或會影響疫苗功效，建議可跟隨英國的做法，禁止出現「B.1.1.529」病毒株的非洲國家人士入境。

許樹昌表示，現在疫苗應對Delta變種病毒的效用已大打折扣，部分研究發現疫苗對Delta變種病毒的預防效力只有4至8成，變種病毒「B.1.1.529」有大量基因突變，估計新病毒株傳播力可能更大，或會影響疫苗功效。

許樹昌指出，英國現在已禁止出現「B.1.1.529」病毒株的非洲國家人士入境，香港亦可以跟隨，但香港針對入境旅客的檢疫日數已經夠長，毋須再調整。

對於香港日後與大陸通關將採用香港健康碼，並採用實名制問題，許樹昌稱，市民需要上載疫苗接種記錄、核酸檢測證明到程式，及提供行蹤，證明未曾到訪有確診個案的地方。目前大陸未要求入境人士須打3針疫苗，但他重申接種科興疫苗後的6至8個月，抗體會跌至較低水平，建議市民打加强劑。