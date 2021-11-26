拜登總統宣布釋出戰備儲油（SPR）5000萬桶創美國史上最大量，並號召中印日韓英等五國響應，共計釋出6500萬至7000萬桶原油，但油價不跌反漲。其實20年前，美國釋出2900萬桶戰備儲油，導致油價暴跌近3成，但這次美方SPR計畫與2000年不同之處在於，拜登政府想透過拋儲油來抑制國內高漲的汽油價格，不過專家認為，當前油價上漲和通貨膨脹的禍首是部分國家瘋狂印鈔所造成，很難改變能源供應現況。

拜登23日喊出與能源消費大國聯手釋出SPR的大計畫，仍擋不住國際油價漲勢，當日紐約原油期貨和布蘭特原油期貨仍逆勢上漲2.5％及3.3％。

國際油價為何不跌反漲？原因是此消息公布前，市場已提前反應並消化利空外，美國釋出戰備儲油措施力度低於市場預期，可能也是一大關鍵因素。據市場預測，除了美國釋出5000萬桶外，印度宣布擬釋出500萬桶戰備儲油，日本釋出400萬桶，若大陸、南韓和英國也確定參與，短期內共計釋出6500萬至7000萬桶原油，而全球日均石油需求量約為1億桶。

為了反制拜登SPR計畫，內情人士透露，產油國聯盟OPEC+兩大主導國沙烏地阿拉伯和俄羅斯，考慮暫停目前的增產行動，但其他成員國阿聯酋、科威特不贊成停止擴產。分析師警告，美國號召他國聯手拋儲油，恐加劇華府與沙國的緊張關係。

《每日經濟新聞》報導，從歷史經驗來看，美國釋出戰備儲油通常為戰爭、金融危機和颶風等重大突發事件，僅有2000年末拋儲油是因冬季取暖油價居高不下。當時在半年內，美國曾釋出2907.4萬桶原油，導致美國油價由每桶36.95美元最高降至26.29美元（2001年3月30日收盤價），降價幅度高達28.8%。

這次美國釋出戰備儲油的動機與2000年類似，但不同之處在於，拜登政府想藉此來抑制國內高漲的汽油價格。近期加州普通汽油價格，每加侖上漲超過4.68美元，創下2012年10月以來新高。

但多數專家對此不表樂觀，中國能源網首席信息官韓曉平向分析，當前油價上漲和通貨膨脹的主因是某些國家瘋狂印鈔所致。與此同時，美國和委內瑞拉、伊朗等多個主要產油國緊張關係沒有緩解，這些國家的石油產能難以釋放，能源供應緊繃的態勢無法得到徹底轉變。