2022台北市長選戰，國民黨以立委蔣萬安的呼聲最高，對此，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹表示，據內部各項民調來看，蔣萬安呈現穩定態勢，連在北市偏綠的大同區、萬華區和南港區，民調都有上升，她對蔣的選情有信心，也認為蔣萬安已做好準備了。

蔣萬安對於是否參選台北市長，一直未表態，蔣昨（25日）出席萬華青山宮活動在致詞時表示，今年疫情重創萬華，相信萬華未來一定能夠恢復往日榮景，他還強調，大家如果有需要、有問題都不要客氣，「我們全力為大家服務」。蔣萬安在接受媒體訪時問時也表示，不管在哪個崗位，就是把自己的角色扮演好。

不過，港媒《中評網》今（26日）報導，黃呂錦茹接受該媒體記者採訪時表示，很多人對蔣萬安選台北市長很有信心，現在各項民調也顯示，蔣萬安選情穩定，連偏綠的區域如大同、萬華和南港，民調都有回升，她對蔣有信心。

黃呂錦茹指出，若蔣萬安參選，可以預見民進黨到時會以蔣的曾祖父蔣中正的議題來發動攻擊，她有和蔣聊過這問題，蔣僅表示，自己不在乎，因為他生下來就是蔣家的後代，且蔣中正、蔣經國對台灣也都是有貢獻的。