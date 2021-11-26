總統蔡英文上午出席台灣駭客年會HITCON 2021開幕式，她表示，未來將逐步要求上市櫃公司，要在重大事件中揭露資安事件，也要求必須在年報中說明資安治理和投入資源，進一步研擬擴大要求，達到一定規模的上市櫃公司設置資安長及資安專責單位。

蔡英文指出，台灣駭客年會是台灣最大的駭客和資安技術研討會，由於新冠肺炎疫情的關係，在全球資訊安全會議中，「HITCON 2021」是少數實體和線上可以同時舉辦的盛會。年會不僅促進了跨國交流，合作的對象也包括美、日、韓等8個國家的教育及政府單位。相信透過彼此分享經驗，將有助於台灣資安發展，也共同強化民主盟友的防衛機制。

她表示，台灣站在守護民主自由的第一線，長期面對駭客攻擊的挑戰，政府把資安視同國安，持續精進各項資安防護工作。

2021年政府提出「資安即國安2.0戰略」，蔡英文表示，過去1.0戰略中，奠定了推動資安的基礎環境，包括制定通過資安法、成立行政院資安處和資通電軍。在2.0戰略中，將強調落實資安防護、公私協力、發展資安產業，以及培育資安人才。同時著手成立專責機關的數位發展部，並且以資安貫穿六大核心戰略產業，每個重要的產業都要導入資安。

蔡英文強調，未來逐步要求上市櫃公司，要在重大事件中揭露資安事件，也要求必須在年報中說明資安治理和投入資源。現在更研擬擴大要求，達到一定規模的上市櫃公司設置資安長及資安專責單位。台灣要打造被世界信賴的資安系統及產業鏈，不僅可以保護國家資通訊安全，也能符合國際對「乾淨供應鏈」的要求。

為了培養資安人才，除了從校園和產業強化人才培育工作，政府也規劃設立資安卓越中心，培育頂尖實戰型資安人才，讓台灣成為亞洲首屈一指的資安技術及人才供應中心，能夠協助理念相近國家，一起來建立跨國資安聯防體系。

蔡英文呼籲，「高手藏民間」，相信透過每年的聚會交流，民間的資安技術能量會越來越堅實。她也期待，政府和民間繼續加強合作，一起向世界展現台灣堅強的資安實力。