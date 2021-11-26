新冠肺炎變異株B.1.1.529（Nu）是導致南非部分地區疫情升溫的主因，因應變異株疫情，指揮中心擬在29日將六個國家提升為「重點高風險國家」，只要抵台前14天曾至（包含轉機）南非、波札那、那米比亞、賴索托、史瓦帝尼、辛巴威等國，回台後需公費入住集中檢疫所14天，且不適用春節返台措施「7+7」及「10+4」。

另，第16期疫苗預約平台將在29日開放預約，開放對象僅為欲接種BNT、AZ、莫德納3種疫苗第二劑的民眾，並且持續仍開放混打。至於欲接種第一劑的民眾可至各縣市衛生局指定安排的合約醫療院所或衛生所預約接種。

至於原先預定26日公告的跨年鬆綁指引，指揮官陳時中說，相關的規劃還在討論中。媒體詢問歐盟計劃民眾2022年夏季要打追加劑才可出國，陳時中回應，以歐洲的疫情起起伏伏的狀況來看，對疫苗要求嚴格，要追加第三劑才能夠出國，並不意外。