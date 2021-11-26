高雄市1名單身的陳姓女子日前在社群IG認識1名自稱來自日本的男子，陳女見照片中的日男長相清秀，加上三不五時噓寒問暖，墜入甜蜜陷阱，交出帳戶供日男投資比特幣使用，陳女至銀行轉匯72萬給日男時，行員發現有異報警，警方趕抵後，又有第2筆48萬元匯入，研判陳女遇愛情詐騙淪為人頭戶，警方雖同情陳女遭遇，仍先依詐欺罪嫌將她函送法辦。

警方指出，40歲的陳姓女子日前在IG上認識來自日本的男子交友，彼此相談甚歡，已達熟女階段的陳女因無男友，見日男長相清秀，身材高挑，IG充滿四處旅遊的照片，陷入對方佈下的愛情陷阱，2個月後即互許終身。

日前日籍男子謊稱自己投資比特幣，需要台灣的銀行帳戶才能購買，希望陳女能提供帳戶協助，陳女認為對方已是男友，提供帳戶對自己也無損失，爽快答應。

日男後來告知陳女已匯入一筆72萬元至其戶頭，請陳女幫忙轉帳，陳女11月22日至銀行辦理轉帳時，行員發現有異報警，警方趕抵查出陳女帳戶2小時前被列為警示帳戶，正當警方查詢當下，日男又匯進一筆48萬入帳，警方告知陳女是詐欺集團的人頭戶，陳女才恍然大悟遇上愛情騙子，但已悔不當初，警方訊後詐欺罪嫌將陳女送辦。