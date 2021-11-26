高雄巿明年度1514億總預算案，因城中城案在巿議會付委時被國民黨團擋下，要求相關局處提出精進報告，26日第2次黨團協商，認為98頁的精進報告已達要求，因此有共識將在下周一29日付委，巿長陳其邁也不用再報告一次。

高雄巿議會議長曾麗燕26日表示，城中城災後相關局處的精進報告，昨天在各黨團協商時發現內容太過草率，巿政府經過一整個下午的努力，今天再度送交報告，3黨團認為已經有達到要求，因此明年度總預算案將在周一付委。

國民黨團總召童燕珍說，昨天交的報告實在太粗糙、太簡略，黨團協商時讓人無法接受，今天修正後，相關局處已提出精進作為，也可做為施政參考，因此3黨協商後，決定交付到各委員會，由各委員會好好的監督巿政。

無黨團結聯盟總召朱信強說，巿政是不可以停頓的，巿民的福祉還是要兼顧，昨天的城中城的精進報告是草率一點，但今天補強後，蠻符合3黨總召的期待，因此希望周一的總預算案交付可以成功、圓滿。

民進黨團總召鄭光峰表示，昨天工務局所交1頁的報告其實是要給邱于軒議員的，但幕僚作業疏失，送交到黨團協商造成誤會，其實原始的報告有20多頁。由於巿長陳其邁上次已經報告過總預算案，所以周一走完程序即可付委。