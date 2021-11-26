11月初，印度鬆綁部分旅行限制，但新種的變異病毒株來勢洶洶，當地中央政府為圍堵病毒入侵，也要求各地應嚴格檢測國際旅客，尤其是從南非，或一些風險性相對較高的地區。

印度政府表示，新變種的B.1.1.529病毒威力強大，對公共衛生有嚴重影響性。

26日，英國政府也指出，這個新變種結構跟以前不一樣，因此可能會讓現有新冠疫苗效力減小。同時，英國也禁止來自6個不同非洲國家的飛機入境，並要求從這些非洲地方回來的英國民眾，需要先隔離檢疫。

印度是全球新冠疫情第2嚴重的國家，目前抗疫有成，因為本周是過去這一年半以來，新增病例最少的一周。最新統計，印度有3456萬人染疫，以每日新增新冠病患來說，9月迄今已少了大半。26日，印度共有1.05萬新案例。

11月初，印度將歐洲、英國、中國大陸、南非與紐西蘭等10國列入病毒危險國名單內。同時，印度也向另外99個國家大開邊境之門。

26日，印度股市聞病毒色變，因而大跌逾2%，跌幅也與其它亞洲市場一致。