影／騎士把小孩塞菜籃當「人肉氣墊」網炸鍋 警要開罰了

有網友在臉書「爆怨公社」PO文，指稱她等紅燈時，看到有機車男騎士，竟將小孩塞在機車前的菜籃，小孩擋住機車龍頭大半部，甚至也將車頭燈遮住，網友看後群情激憤，認為太不安全，北市大同分局警方26日表示，已調閱監視器，確認該騎士違反道交條例，現已循線找人準備開罰。

大同警方表示，25日晚間11時30分，該名機車騎士將幼童塞在菜籃，接著行經延平北路2段，雖然小孩有戴安全帽，但坐在菜籃，且該騎士等紅燈時還在滑手機。

經調閱監視器確認後，警方確認他已違反「道路交通管理處罰條例」第31條第5項、第31之1條等規定，可處新台幣300元至1000元罰鍰。

警方指出，將小孩放在機車菜籃，容易影響騎士的操控性，更容易因煞車而失去重心，倘不慎發生事故，機車前方的幼童將會受到機車及家長的雙重夾擊，造成嚴重傷害，傷亡的程度比坐後座者高，強調此為極度危險的駕駛行為，現已找尋車主身分依法開罰。

警方呼籲，家長若要用機車接送小孩，建議讓孩子坐後座，由後方緊抱駕駛人，小朋友雙腳要能踩到機車兩側踏板，頭部一定要戴安全帽以維護安全。