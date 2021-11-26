藥華藥（6446）26日舉行新藥Ropeginterferon alfa-2b （P1101）美國上市感恩慶祝典禮，生技眾星雲集！前經建會主委尹啟銘表示，藥華藥打了將近20年的基礎才能獲得最高標準的美國FDA核准藥證，相信未來會更快取得更多國際藥證，助推台灣生技業前進國際市場。

親臨祝賀的生技專家表示，藥華的PV新藥P1101是第一個獲美國FDA核准所有成人PV患者均可使用的藥物，無論病人先前是否接受過其他治療；也是第一個獲FDA核准專門用於治療PV的干擾素療法。

此時外，P1101創下台灣研發製造新藥自行在美上市銷售成功首例。

PV為一種慢性的罕見早期血癌，如不持續管理有惡化為白血病或骨髓纖維化的風險，患者接受治療後須終身用藥。美國約有16萬餘名PV病患，根據藥華藥美國子公司市場研究，P1101目標病患族群應可超過原本估計的8萬人。

由藥華藥自行研發製造的P1101，之前已獲得歐盟、台灣、瑞士、以色列及韓國藥證，本月勢如破竹再獲美國藥證，宣示進軍全球最大新藥市場，達成藥華藥邁向國際一重大里程碑。

董事長詹青柳博士表示，感謝一路以來政府的支持和所有股東的鼓勵，目前美國團隊已依照規畫在全美展開行銷活動及目前鋪貨進展。

專攻有機合成化學的總經理黃正谷指出，FDA給了藥華藥三項第一的肯定，意義非凡。

執行長林國鐘回顧公司的過去和前瞻發展時，感性表示台灣的環境適合生技產業創新研發，也期盼藉由經驗的分享和傳承，未來有更多台灣新藥成功站上國際舞台。最後藥華藥經營團隊與嘉賓們共同舉杯，慶祝這值得感恩和具歷史性的一刻。

工業局呂正華局長表示，希望更多的科學家、工程師回來台灣這塊土地，為台灣付出。科技部陳副司長則是表示，政府的目標是到2020年拿到10張國際藥證，藥華藥就包辦了4張，在2021年又拿到這麼難的美國藥證，期望P1101將來成為重磅新藥。