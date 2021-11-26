從風水角度來看，除了住宅內部要注意格局，周圍環境也影響家人的運勢發展，一旦門外或是窗外，有一些不利之物出現，對家人的傷害是非常大的。運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，大門外如果正對馬路、大樹、大樓縫隙、牆角都是凶險的布局，如果有這樣的狀況一定要即時處理，否則將影響家人的運勢和健康。

▍1.馬路

在風水學中，開門見馬路的布局稱為「槍煞」，是十分凶險的一種，長期下來會使馬路產生的戾氣進入家中，給家人的運勢和健康帶來傷害。現代大樓或公寓比較少出現這樣的格局，但是，從氣場的角度來看，當大樓前方有直衝而來的馬路，也會使大樓住戶身體衰弱，運勢衰敗。

▍2.大樹

當住家大門正對一棵大樹，是十分不利的風水格局，大門是住宅的主要納氣口，相當於人體的嘴巴，這樣的布局，就如同在人的嘴裡插一根針，不僅會阻礙家人的表達能力，導致家人易有口舌是非，而且還會帶來意外災禍。如果大樹出現在窗戶外，也是同樣的道理，窗戶在風水上被稱為「風水之眼」，會使家人易患眼部疾病，而且還會導致家人受心懷不軌之人暗算。

▍3.大樓縫隙

都市裡到處高樓林立，常有大門或是窗戶正對兩棟大樓中間的縫隙，這個空隙中的氣流很快，直衝家宅而來，長時間下來，家人容易被疾病纏身，且難以痊癒，並且也會影響運勢，在外處處有阻礙，容易被欺壓，造成一些錢財方面的損失。

▍4.牆角

大門對牆角，這種布局在生活中其實並不常見，但一旦出現，後果嚴重，會犯了風水中的「壁刀煞」，這是極其凶險的一種格局，一般分為前壁刀、後壁刀和側壁刀，而大門對牆角，屬於前壁刀，會直接影響家宅內部的磁場，造成家人事業發展緩慢，財運難以提升，常被人背後說閒話。另外，也容易使得家中小孩難以管教，到處惹事生非，甚至引發牢獄之災，後果嚴重。

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