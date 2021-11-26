護食安拒萊豬！ 蘇偉碩、顏寬恒控政府「造謠國家隊」

國民黨立委補選參選人顏寬恒26日召開反萊豬、護食安、拒絕扭曲事實記者會，控訴對手林靜儀及市議員陳世凱，以虛偽不實的資料製作看板，意圖誤導民眾誤認反萊豬就是反美豬，致影響公投結果，已觸犯公投法第35條，今天已向中檢告發。

顏寬恒今天下午邀請醫師蘇偉碩出席記者會宣講，顏寬恒說，農委會主委陳吉仲把萊劑比做保健食品，是否對得起當時身為教授一起反萊牛萊豬，以及在跟民眾一起做社會運動的精神，為何當官後卻擁戴萊豬，把萊劑比喻成健康食品，叫人家多吃。

顏寬恒強調，我們反對的是瘦肉精萊劑，不是美豬，來自世界各地含萊劑都不歡迎，林靜儀及陳世凱刻意向第二選區以看板用詐欺手段誤導民眾，以為反萊豬就是反美豬，這是錯的，公投主文內並無反美豬字眼，反的是萊豬，這變成政治操作，嚴正申明請執政黨停止抹黑手法，製造分裂手法，以詐欺手段使民眾誤解公投的真義，觸犯公投法第35條，今天已經向中檢告發。

顏寬恒指出，美豬進口已超過20年，只要不含萊劑都歡迎進口，國人都離不開豬肉，政府應用平等的高度來談判，用保護自己國人的高度來談判，才是一個負責任的政府，才是一個可以期待的政府，但現在政府用國家機器強行介入，造成人民的對立，用欺騙的手段，企圖影響公投的結果，這是非常不恥的。

顏寬恒呼籲全台守法公民，都要針對執政黨對於事件扭曲事實，涉嫌公投法第35條之犯行，向各地地檢署提出告發，不要默許民進黨違法亂紀，破壞公投公平性行為。