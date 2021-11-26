工作人員透過「設施巡查及維護模組APP」，大幅提升汙水下水道 的管理維修作業效率。（宜蘭縣政府提供／胡健森宜蘭傳真）

「公共工程金質獎」日前公布得獎名單，宜蘭縣政府再度獲獎，這也是前年先以「宜蘭縣蘇澳鎮阿里史溪抽水站新建工程」獲頒金質獎，去年同時以「茅仔寮抽水站及引水渠道新建工程」及「下水污泥處理碳化示範驗證廠統包工程」獲頒2座金質獎，連續第3年獲獎，更創下國內行政機關同一單位連續3年獲頒金質獎的先例。

行政院公共工程委員會每年都會舉辦「公共工程金質獎」選拔，評選出施工品質最好的公共工程給予表揚獎勵，今年則新增一獎項，針對完工啟用後的公共工程後續維修管理部分做評比，避免公共工程完工啟用後因疏於後續的管理維護，導致出現「虎頭蛇尾」並招致社會大眾質疑批評的問題。

今年宜蘭縣政府得獎的正是這個新增獎項，由「宜蘭地區水資源回收中心」拿下首屆公共設施維護管理獎佳作的榮耀，縣府水資處表示，宜蘭地區水資源回收中心是重大的民生基礎建設，自啟用運轉至今已經有13年，每天約處理3萬公噸的生活污水，重要性不在話下。

而此次得獎的關鍵在於縣府水利資源處與民間業者開發一套「設施巡查及維護模組APP」，用於汙水下水道外部管線的巡察維護，只要在巡察時發現問題，可立即透過這套APP回傳，並在第一時間派員處理維修，大幅縮減紀錄、回報、安排維修的作業時間。

縣府水資處表示，類似的APP在台北、高雄兩個直轄市已率先推行，宜蘭縣則是非直轄市第一個採用這種做法的縣市；而此次得獎，是宜蘭縣長林姿妙上任後，在第19、20、21屆的公共工程金質獎連續3年獲得肯定並獲獎，3年內共榮獲4座獎項，成績傲人。