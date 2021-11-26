台中1名派出所巡佐前年4月騎車在路上因閃避車輛，導致撞上路邊一處小斜坡翻車受傷，他事後控告市府未設置警告標示，也未將危險障礙物移除，導致他「陰莖三度燙傷，致夫妻無法行房」共求償52萬；養工處則認為該斜坡在紅線之外，已非公共建設、與管理無關，法官則判男子需負擔70%責任，養工處最後須賠10萬元。

該名巡佐表示，他在前年4月29日騎車行經西屯區青海路、黎明路口時，為閃避前車靠右行駛，卻撞上路邊水泥斜坡受傷，質疑該路面有極大危險性，但市政府養工處卻沒有放置三角錐或警示燈，因此申請國家賠償；他在法庭上出示醫療費、看護費、維修費、薪資損失等證明，合計共23萬。

此外該名巡佐還說她因車禍導致「陰莖三度燙傷，致夫妻無法行房，身心痛苦異常」，要求精神慰撫金28萬8千元，合計請求國賠共52萬6514元。不過台中市養工處表示，男子撞擊位置在紅線外側，與公共設施設置或管理無關，且該斜坡並非養工處的設施，也非人車通常行走路線，理論上部會影響交通，至今也沒有人反映設計不良，事故原因單純為男子未注意路況。

法官根據《公路修建養護管理規則》認定，設定紅線外的道路雖禁止行駛，但仍為道路一部分，公務機關須隨時排除障礙，男子超過路面邊緣應負70%責任，考量到男子經濟條件，最後判養工處應賠陳10萬7678元。