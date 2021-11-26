迎接農曆新年，為呼籲國軍弟兄離營休假期間，勿酒後駕車，太平警分局宏龍派出所長葉承蔚，日前至轄內陸軍第十軍團五二工兵群，向國軍弟兄們宣導交通安全，呼籲這幾個月連續假期多，離營休假時段如有應邀聚餐，小酌有時在所難免，但切勿酒後駕車，保障自身及他人安全。

太平警分局犯罪預防宣導團，到陸軍第十軍團五二工兵群光隆營區向國軍弟兄們宣導「防禦駕駛及酒駕防制」交通安全課程，由宏龍派出所所長葉承蔚向全場300多位國軍弟兄們講授，內容針對常見交通事故之因果，如未注意車前狀況、闖紅燈、不當超車等，透過影片呈現歷歷在目，更能加深印象。

太平警分局指出，年底有許多長假甚至有農曆新年假期，與親友們聚餐的氛圍下，難免會有飲酒情事，小酌怡晴本是一樁美事，但切勿抱存僥倖的心態，自認幾杯黃酒下肚並無大礙而駕駛動力交通工具，往往釀成重大交通事故，導致雙方家庭破碎，屆時則後悔莫及。

軍方感謝太平分局派員實施交通安全宣導，讓弟兄們更瞭解交通安全的重要性及防衛駕駛的觀念，更重要的是不要酒後駕車。警方持續呼籲，酒駕零容忍一直是警方執法取締重點，希望透過執法及宣導的作為雙管齊下，共同維護用路人行車安全。

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