交通部今日舉辦金安獎，原本不出席的基隆市長林右昌突然現身，他表示很高興早上交通部長王國材和北市長柯文哲見面後有很正向的結果，讓他有「柳暗花明又一村」、「撥雲見日」的感覺。

今天早上柯文哲又拋出基隆捷運再東延的方案，對此林右昌表示，本來基隆捷運就是要解決基隆、新北跟台北的交通問題，他之前也提過基隆捷運可以進一步解決內湖塞車問題，「很高興柯市長提的意見讓基隆捷運跟環東線進一步銜接，這一點我是支持的，我也覺得這可以提高基隆捷運的效益。」

媒體問到是否覺得柯文哲砲打中央和基隆，最終目標是要推展環東線？林右昌表示不想過多揣測，城市發展建設能夠有好結果，都是好的，都是正向的。至於柯文哲今天仍稱基隆捷運看起來預算不可行，林右昌則表示，該案要看鐵道局最後綜合規劃，一切尊重專業和鐵道局最後評估結論，相關技術經過路線、場站都會對經費有影響，尊重專業評估和決定。

媒體詢問林右昌何時與柯文哲破冰，林右昌則說，沒有破不破冰問題，大家就事論事，釐清問題，過去柯市長對基隆捷運了解有落差或誤會都不重要，最重要今天柯市長跟王部長達成共識，他對這點很高興。

為何突然決定參加金安獎？林右昌說，因基隆得到金安獎第二組第一名，他因議會議程有空檔，決定親自來參加，他重視金安獎項，基隆市整個城市建設有大幅進步，市中心區交通和環境都有大幅轉變，因此特別過來領獎，接受喜悅，另一方面也對同仁辛苦表示支持肯定。