2021年即將邁入尾聲，不少人都希望可以好好把握最後一個月，努力衝刺讓自己不留下遺憾。《搜狐網》運勢專欄就點名3大生肖貴人運爆棚，在12月可以絕地反彈，財運一波接著一波。

生肖雞：

生肖屬雞的人進入年底，受到「地解」、「鴻喜」兩大吉星庇佑，有望擺脫過去2個月財運低迷的情況，若能掌握機緣，加上貴人的幫襯，財運勢必銳不可擋。除此之外，吉星連帶暢旺桃花運，單身的人若想早日脫單，不妨在心儀對象面前多多表現自己。

生肖虎：

生肖屬虎的人待人熱誠，生性樂觀，加上吉人天相，不愁沒錢花，如果掌握住這次的好運，日子定能蒸蒸日上。要注意的是，屬虎之人未來4天碰到「貫索」、「浮沉」凶星作祟，健康運勢亮起紅燈，需多注意頸椎疼痛問題、睡眠不足或是出現落枕的狀況。

生肖羊：

生肖屬羊的人過去因為「暴敗」、「浮沉」凶星影響，導致財運不順，經常有小人時不時的作亂，所幸進入年底，得「咸池」、「文曲」吉星庇佑，待好運一來，不僅桃花接二連三，而且人財兩旺，煩心事情煙消雲散，日子過得清閒自在。