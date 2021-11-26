日盛投信26日表示，今日大盤指數失守月線，主要原因除是新變種病毒「Nu」，加上11月FED會議紀錄顯示愈來愈多官員認為通膨的時間將高於FED原預估，因此愈來愈多官員認為縮減購債規模及加快升息是必要措施，市場預估美國Fed升息可能加速。後續仍要觀察國際疫情的變化，疫情的發展若可控制在一定程度，不讓市場太過擔心，大盤可望在整理過後再起攻勢。

日盛MIT主流基金研究團隊表示，美股可能面臨縮表後資金緊縮的風險，但由於美國經濟數據強勁及企業財報表現優異，加上消費支出及消費信心仍強，淡化市場對縮表及通膨擔憂。台股多數上市櫃公司營運展望正向，至明年第1季底是財報空窗期，搭配歐美消費旺季，隨產業雜音釐清及個股業績表現，有機會緩步墊高，但須留意通膨情勢及升息時點。

日盛MIT主流基金研究團隊指出，盤面焦點觀察，IC設計、晶圓代工、記憶體以及封裝產業2021年大幅成長，台灣半導體成長動能強勁，晶圓代工2022價格續漲，對半導體產業2022年前景依然樂觀；PCB族群再度獲得市場資金買盤青睞，ABF載板未來兩年供需缺口仍大，可持續關注。