SYM JOYMAX Z以城市遊俠之姿於2018年在國內推出，一上市即創下優異銷售成績，在去年11月，承襲自JOYMAX Z靈活駕馭感受並以全新造型及全能升級的JOYMAX Z+在SYM LIMITLESS車展中首次亮相，引起車迷熱烈討論，品牌於日前正式推出全新改款「JOYMAX Z+城市遊騎兵！」目標就是要成為入門黃牌首選。

JOYMAX Z+以刀鋒車頭雕塑集中線條，展現充滿戰鬥感的動魄外型，並導入雙鷹眼LED頭燈，讓車頭視覺更加銳眼有神，且LED燈具同時提升頭燈整體照明亮度。此外，TCS與BOSCH 10代ABS的雙電控系統升級，透過TCS巡跡防滑控制系統及ABS防鎖死剎車系統，有效降低因油門及剎車失誤而造成的打滑風險，讓JOYMAX Z+城市遊騎兵帶領騎士從容對應一切突發狀況。

安全電控的升級之外，JOYMAX Z+城市遊騎兵使用符合七期環保法規的引擎，相較前款針對動力曲線重新調教，將動力高原提前至4000rpm~6000rpm湧現，在這個轉速區間是騎士在都會騎乘時，紅燈起步及再加速脫離車陣最頻繁使用的動力區段，JOYMAX Z+透過凸輪軸的重新調教，讓動力特性更適應台灣城市內騎乘的複雜環境。

SYM表示，七期引擎設計調教讓油耗數據自前款25.2km/L三級油耗，一舉提升至28km/L二級油耗，跨級距的燃油效率進化，對於都市通勤的騎乘有更節能的展現。此外，兩段可調的全能適性遊騎風鏡，而新加入的人因工程舒適靠墊附有兩段可調功能，747mm的舒適坐高設定，讓都會走停騎乘都能展現最佳遊騎適性，48L巨置物空間，讓JOYMAX Z+擁有充裕的機能性。

戰鬥感氣息車頭造型。（SYM提供）

全能適性遊騎風鏡。（SYM提供）

TCS與BOSCH 10代ABS的雙電控升級。（SYM提供）

人因工程舒適靠墊。（SYM提供）