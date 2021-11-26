台鐵又傳炸彈恐嚇事件。有自稱「法務部調查局處長」的民眾昨天早上在網路留言，聲稱調查局接獲通報台鐵、高鐵列車被放置炸彈，並將於中午12點將引爆，台鐵立即通報鐵路警察局台中分局，並針對相關車站、列車加強巡檢，所幸只是虛驚一場，警方在列車查獲僅裝著衣物的行李袋。

鐵路警察局台中分局指出，台鐵、高鐵於26日上午9點多，接獲到署名「調查局處長」的電子郵件，對方聲稱有人在「北上的五輛區間車」及「高鐵列車第十七車廂」放置塑膠炸彈，炸彈將於中午12點準時引爆。

該信件也說，若列車的速度從早上9點半後開始，一但低於時速80公里，炸彈也會提前引爆，且「北上區間車若進入月台靠站，爆炸的區間車會炸死很多人」，要求「若不想區間車變成廢鐵，立即撥打電話，將提供轉帳戶頭與金額」。

台鐵接獲到恐嚇信件後立即轉報警方，鐵路警察局指出，收到訊息後即通報各單位加強轄區臺、高鐵安全維護工作，針對列車及站區均派員加強巡檢，經清查後並未發現可疑爆裂物，目前已組成專案小組追查留言者，全案依法偵辦中。