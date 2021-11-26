健行科大26日在富邦人壽UBA男一級預賽，以107比52痛宰台灣大學，205公分中鋒王晟霖更拿14分、10籃板的生涯首次雙十數據，賽後強調自己是在UBA首次受訪的王晟霖，臉上帶著害羞表情表示，「教練叫我全力應戰，給對手應有尊重。」

由於健行今年找尋外籍生受阻，只能依賴本土長人打完這個學年度賽程，王晟霖自然獲得比起前兩年更多的上場時間與空間，「大一與大二因為有外籍生，我幾乎都沒法上場，一定會有洩氣感，但我只能告訴自己，要讓自己變得跟那些外籍生一樣強。」

「現在我在球隊的首要任務，就是先要做好球隊防守，因為我們隊上擁有很多進攻好手，我就是努力搶進攻籃板，或是鞏固防守籃板發動快攻，」王晟霖表示，「我很想讓大家看到我的改變，相信我們健行靠著本土長人也能鞏固禁區。」

不過王晟霖上周卻被職業球隊洋將狠狠上了一堂震撼教育，「應該是上個禮拜吧，我們跟高雄海神打熱身賽，我完全被海神216公分洋將庫薩斯狠狠修理，還讓他在我面前灌了好幾次籃，不過我希望能讓職業球隊看到我的表現，以後才有機會繼續打球。」

健行教練劉孟竹則對王晟霖抱持相當大的期許，「晟霖擁有很好的活動力，也不遲頓，畢竟國內205公分長人不多，但我希望他可以學習隊上一些後衛，像是谷毛唯嘉一樣，能夠擁有自我要求的態度，甚至願意自主訓練、自我鞭策，我最怕球員感覺無所謂！」