鄉長游淑貞（左3）率領公所員工敬拜，告訴榕樹爺爺即將搬家的消息。（王志偉攝）

吉安干城站牆面還留著「1994年4月1日走入歷史」字樣，鄉長游淑貞指示保留，作為歷史一部分。（王志偉攝）

花蓮吉安鄉廢站20多年的干城火車站旁，有一顆「長鬍鬚」的老榕樹，樹齡已不可考，但卻是在地人情感回憶，吉安鄉公所最近著手進行周邊綠美化工程，發現老榕樹氣根可能破壞建築結構，決定進行移植，今天由鄉長游淑貞率公所同仁恭謹敬拜，告訴榕樹老公公「要搬家囉」。

干城火車站於1916年設「初音停車場」，幾經更名，1989年改稱「干城車站」，直到1994年4月1日因旅客量少廢站，至此干城車站走入歷史。

吉安鄉公所近年陸續接手，包括「干城火車站主體」，以及週邊「干城鐵道櫻花公園」、「初英譯生態公園」總面積約為11638平方公尺，3個用地皆為鐵路局，鄉公所以契約承租方式進行活化及綠美化工程。

最近，鄉公所提出經典小鎮景觀休憩設施及美綠化改善工程，獲得交通部觀光局補助380萬元，自籌120萬元，上月開工修繕吉安及干城兩站，預計明年農曆年前完工，鄉公所也向台鐵爭取獲同意作為地方農特產及文創展售空間。

鄉長游淑貞說，干城車站改建規劃由當地居民共同參與，因建物公廁旁1棵約3層樓高榕樹根系影響建物、根部包覆住化糞池，須盡快處理，雖然老榕樹未達列管樹齡，但基於尊重生命與老樹情感，仍決定「移植」，不輕易砍樹。

游淑貞說，當地老榕樹氣根茂密，如同樹爺爺長鬍鬚，也顯示當地生態環境極佳，老榕樹是地方共同回憶，將它移植到一旁更寬闊的空間繼續伸枝展葉，讓遊客來到這裡，能再為榕樹爺爺「綁辮子」。

今走訪干城車站，發現剪票口牆面上留有「1994年4月1日走入歷史」等字樣，應該是鐵路局老員工不捨手寫下的，游淑貞說，這幾字也是歷史一部分，當場決定「保存文字紀錄」，讓當地一草一木，都有干城車站記憶與情感連結，也見證老車站興衰史。