彰銀(2801)今日召開線上法說，受惠授信量能增溫、存放利差持穩、淨利差提升，2021年第三季獲利回升至近2年高點。展望後市，彰銀預期今年營運績效有機會重返往年水準，明年在可望升息帶動下，淨利差及存放利差有望提升，樂觀預期能繳出更好的獲利績效。

彰銀第三季合併淨收益77.56億元，季增10.96％、年增19.57％，稅後淨利26.07億元，季增17.35％、年增達85.07％，每股盈餘（EPS）0.25元，均創近2年高點。累計前三季合併淨收益216.42億元、年增3.19％，稅後淨利67.74億元、年增19.81％，每股盈餘0.65元。

彰銀第三季利息淨收益52.85億元，季增5.5％、年增15％，登近7季高點，手續費淨收益11.13億元，季增3.39％、年增0.83％。累計前三季利息淨收益151.03億元、年增5.45％，手續費淨收益33.94億元、年增0.05％，投資淨收益28.41億元、年減5.52％。

彰銀截至第三季放款餘額1.57兆元、年增5.79％，其中企金年增4.05％、個金年增14.08％、海外年減12.19％。存款餘額2.06兆元、年增12.76％，其中台幣活期年增11.46％、外幣活期年增21.11％。存放利差維持1.18％、淨利差（NIM）續升至0.9％。

彰銀指出，歐美解封後經濟回溫、海外聯貸市場商機復甦，帶動海外授信動能增加，授信量能穩健成長及外幣存款利率下降，則使存放利差回升持穩。加上台灣出口暢旺，使外匯業務亦能穩健成長，配合積極布局投資市場，使淨利差得以提升、前三季獲利年增2成。

海外分行方面，彰銀指出今年以來以歐美及日本經濟復甦較明顯，聯貸市場自第二季起顯著回溫、增貸量能大增，第三季放款量已有明顯提升。明年將善用OBU角色，積極布局尚未設置據點地區的授信商機，並評估增設新南向國家據點的可行性。

資產品質方面，彰銀截至第三季逾放比維持0.33％、覆蓋率自381.95％略降至367.39％。在全球積極提升疫苗覆蓋率下，民眾生活將逐漸恢復正常，且台灣受疫情衝擊較小，彰銀預期第四季及明年均將維持良好資產品質。

展望後市，由於台灣外銷市場持續活絡、疫苗施打率提升，內需市場在五倍券振興消費帶動下加溫，彰銀預期今年營運績效有機會重返往年水準。明年市場雖仍有諸多不確定因素，但在可望升息影響下，預期淨利差和存放利差均會提升，有助繳出更好的獲利績效。