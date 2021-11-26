加拿大國防部門消息人士透露，加拿大政府已經通知美國波音公司，其爭取戰鬥機合約的產品不符合加國要求的標準。

這意味著在這場賽局中，只剩下洛克希德·馬丁（Lockheed Martin Corp）與瑞典的紳寶集團（Saab AB）才有資格爭取加國所需的88架戰機合約。

渥太華當局表示，預計明年就這份價值高達190億加元（約150億美元）的合約做出決定。

波音公司以F-18「超級大黃蜂」戰機參與競標。

此前國防分析師認為加拿大政府將排除紳寶的「獅鷲」（Gripen）戰鬥機，因為瑞典既不是北約（NATO）成員、也非「北美空防司令部」（NORAD）成員，這與加拿大不同。

國防部門的消息人士則透露，洛克希德·馬丁生產的F-35戰鬥機料將成為加拿大空軍的首選。

此次的軍機競標由加國採購部負責，該部門尚未回應媒體置評請求。洛克希德·馬丁亦拒絕對此消息發表評論。波音發言人Paul Lewis表示，在收到渥太華的正式通知前，不便發表評論。

波音在2017年與加拿大政府爆發衝突，指控渥太華當局不公平補貼其競爭對手龐巴迪所製造的一架客機。交通運輸設備跨國製造商龐巴迪總部位於加拿大的蒙特婁。

加拿大政府在招標時曾表示，一家曾損害國家利益的公司所提出的戰機標案看起來不太有利，但仍允許波音參與競標。

加拿大自由黨在2015年贏得政權時曾揚言絕不採購F-35戰機，因為價格過於昂貴，但後來已軟化立場。