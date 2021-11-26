新北市教育局26日舉辦「PLAY深坪來–深坑坪林烏來文史生態區域課程」專書發表會，由副市長劉和然（中）主持。（新北市教育局提供／葉書宏新北傳真）

新北市教育局26日舉辦「PLAY深坪來–深坑坪林烏來文史生態區域課程」專書發表會，由副市長劉和然（中）主持。（新北市教育局提供／葉書宏新北傳真）

新北市教育局26日舉辦「PLAY深坪來–深坑坪林烏來文史生態區域課程」專書發表會，由副市長劉和然（中）主持。（新北市教育局提供／葉書宏新北傳真）

新北市教育局26日舉辦「PLAY深坪來–深坑坪林烏來文史生態區域課程」專書發表會，由副市長劉和然（中）主持。（新北市教育局提供／葉書宏新北傳真）

新北市教育局今（26日）在深坑國小百年禮堂舉辦「PLAY深坪來-深坑坪林烏來文史生態區域課程」專書發表會，坪林國小學生現場帶著15本文史書遊歷新北市各區介紹景點及美食，啟動儀式由副市長劉和然拿著深坑、坪林及烏來區特產投入「神奇製造機」中，產出三本深坑、坪林、烏來散策，同時宣布全新北市29行政區域，16本文史全集露出，歡迎大家一起探索新北面貌。

副市長劉和然表示，過去的歷史造就了現在及未來的成就，認同自己就從認識家鄉文化開始。新北市自99年至今10年完成29行政區共16本文史生態區域課程專書，最後一本《PLAY深坪來-深坑坪林烏來散策》，結合各級學校教師、在地文史工作者，踏查田野巷弄，以輕鬆愉悅的輕旅行風格，呈現深坑、坪林、烏來的豐富環境資源。

新北市於109年手作修復「淡蘭古道」這條國家級綠道，本書特別結合了淡蘭古道重要景點茶山古道及闊瀨吊橋，帶領讀者遊歷淡蘭古道沿線發生大小事，吸引讀者攜帶方便的散策，輕鬆來淡蘭旅程。

教育局表示，今年成立戶外與海洋教育中心，透過生態文史專書、課程發展、體驗路線、整合各機關單位之場域資源，帶領學生認識鄉土及關懷環境。本次也搭配專書，規劃3梯次親子戶外體驗活動，讓民眾實地走讀路線，作為師生、親子或全民戶外學習與休閒遊憩指引。

深坑國小郭雄軍校長表示，本書是由深坑、坪林和烏來三區的六所國中和國小教師團隊編簒，有別以往紀錄在地文史的書籍，而是以輕鬆愉悅的輕旅行風格，呈現深坑、坪林、烏來的豐富環境資源及在地特色，像深坑區以豆腐聞名、坪林區乃是以文山包種茶重鎮，透過認識自己的家鄉、愛自己的家鄉，是非常好的教育方式。這些歷史人文和旅遊景點都有收錄在這本專書裡面，希望大家能深入探索新北各區的特色，讓學習走進真實生活，鼓勵學生不僅從課本獲取知識，更要懂得親近土地、走入社會文化場域，探索與認識世界。

教育局補充，歷年全系列的文史專書電子書免費閱讀請至「新北市永續環境教育中心-資源平臺-文史專書」區，PLAY深坪來實體書籍購買可洽教育局秘書室：電話：29603456分機2702。另有興趣參加3梯次親子戶外體驗活動者，可於11月29日起以電話或傳真至深坑國小(輔導主任)、坪林國小(教導主任)及烏來國中小(總務主任)報名參加。