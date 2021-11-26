嘉義「in89豪華影城」投資3億建造。（映集團提供）

「in89豪華影城」董事長蔡榮華先生。（映集團提供）

嘉義「in89豪華影城」預計12月中下旬開幕，包括4個巨幕特色廳共9個影廳、約1200個座位，27日至明年1月16日止將徵集百年來與嘉義南座、國民戲院、成仁街景、三山戲院、羅山戲院相關的老照片，贈送百張電影票。

映集團指出，嘉義的成仁街早年正如同in89豪華影城所在的台北西門町電影街，有國民、羅山及三山等3家戲院聚集成市，熱鬧非凡，董事長蔡榮華先生得知成仁街與民族路交叉口的「國民戲院」舊址要出售，就希望在此重現電影街的繁榮景象。

80多歲的蔡董看好這裡是蛋黃區，重現電影街風華是可期待的，開始與20多位幾乎同齡的土地所有權人洽談，終於在2016年9月8日破土動工，至今已投入達30億元，就想讓影迷們享有最高性價比的電影院服務。

映集團表示，in89影城共有9個廳，含無障礙座位共約1200個座位，地下停車場約有60個停車位，消費者也可多利用影城周邊的停車場。

映集團表示，1921年嘉義第一間臺灣人經營、也允許臺灣人進場的電影院「嘉義南座」正式營運，而二代南座正是後來的「國民戲院」所在地，百年後的2021年，in89豪華影城將在此傳承影院風華，特別徵求這百年來與嘉義南座、國民戲院、成仁街景、鄰近南座的三山戲院、羅山戲院相關老照片。

無論是建築的外觀、人物、風景，只要能傳達人文、土地、情懷的照片皆可投稿，準備100張電影票將贈送給獲選者。活動辦法及詳請可上in89豪華影城臉書官方粉絲團查詢。