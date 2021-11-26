美國感恩節到了，這對他們來說是意義重大的節日，NBA也因此休兵一天，但美媒《ESPN》可沒閒著，他們在官方推特發出一張圖，裡面總共有6張桌子，每桌都有5位體壇巨星，他們並配文問說：「火雞大餐來了！你們想去哪一桌坐呢？」

而在第1桌裡面坐滿了話題人物，有湖人巨星詹姆斯(LeBron James)、WNBA西雅圖風暴隊史都華(Breanna Stewart)、網球明星納達爾(Rafael Nadal)、美國24歲明星泳將「女飛魚」雷德基(Katie Ledecky)還有日本棒球明星大谷翔平。

有網友直言說：「還用說，一定是選沒有詹姆斯那桌」、「若跟詹姆斯同桌可能會被趕出去」、「同桌也有一個叫做史都華(與活塞球員同姓)，他們會不會打起來」？還有人說：「我想要一張只有詹姆斯和史都華(Isaiah Stewart)坐在對面的桌子！」

當然也有對其他桌次發表意見的網友，有些人直言太多人他不認識，甚至有人點名說只想跟詹姆斯坐，還有人認為去第2桌跟「俠客」歐尼爾(Shaq O'Neal)坐一定非常有趣。而對於詹姆斯來說最近真的發生不少事情，難免會引起正反兩極評論。

以下介紹剩下5桌運動明星，第2桌有歐尼爾、網球明星費德勒(Roger Federer)、美國華裔女子體操選手(Sunisa Lee)、美國女足隊前鋒摩根(Alex Morgan)、小威廉絲(Serena Williams)，第3桌有杜蘭特(Kevin Durant)、梅西(Lionel Messi)、大坂直美、美國女足隊長拉皮諾(Megan Rapinoe)和韋德(Dwyane Wade)。

第4桌阿提托康波(Giannis Antetokounmpo)、美國體操天后拜爾絲(Simone Biles)、NHL克羅斯比(Sidney Crosby)、費城人強打哈波(Bryce Harper)、WNBA女飛人坎迪斯帕克(Candace Parker)。第5桌WNBA狀元博德(Sue Bird)、湯姆布雷迪(Tom Brady)、柯瑞(Stephen Curry)、UFC好手努內絲(Amanda Nunes)、美國女籃前鋒威爾森(A'ja Wilson)。

最後的第6桌由澳洲女籃中鋒凱比吉(Liz Cambage)、美國田徑金牌女將菲莉克絲(Allyson Felix)、NFL酋長隊四分衛馬霍莫斯(Patrick Mahomes)、水星隊後衛「白曼巴」桃樂西(Diana Taurasi)和老虎伍茲(Tiger Woods)組成，以上有那麼多體壇明星，不知道各位會想去哪一桌呢？

網球》納達爾神級名錶要價2450萬：對我來說蠻便宜
NBA》溜馬球迷為何被驅逐？竟詛咒詹皇兒子車禍喪生
這縣市公設比冠絕全台灣 他嘆：付360萬買公設
新藥美國上市 藥華藥感恩慶祝會眾星雲集
#詹姆斯 #史都華 #感恩節 #梅西 #大谷翔平