美國感恩節到了，這對他們來說是意義重大的節日，NBA也因此休兵一天，但美媒《ESPN》可沒閒著，他們在官方推特發出一張圖，裡面總共有6張桌子，每桌都有5位體壇巨星，他們並配文問說：「火雞大餐來了！你們想去哪一桌坐呢？」

It's turkey time 🦃



Where are you sitting? pic.twitter.com/OFihrekgHA — ESPN (@espn) November 25, 2021

而在第1桌裡面坐滿了話題人物，有湖人巨星詹姆斯(LeBron James)、WNBA西雅圖風暴隊史都華(Breanna Stewart)、網球明星納達爾(Rafael Nadal)、美國24歲明星泳將「女飛魚」雷德基(Katie Ledecky)還有日本棒球明星大谷翔平。

有網友直言說：「還用說，一定是選沒有詹姆斯那桌」、「若跟詹姆斯同桌可能會被趕出去」、「同桌也有一個叫做史都華(與活塞球員同姓)，他們會不會打起來」？還有人說：「我想要一張只有詹姆斯和史都華(Isaiah Stewart)坐在對面的桌子！」

當然也有對其他桌次發表意見的網友，有些人直言太多人他不認識，甚至有人點名說只想跟詹姆斯坐，還有人認為去第2桌跟「俠客」歐尼爾(Shaq O'Neal)坐一定非常有趣。而對於詹姆斯來說最近真的發生不少事情，難免會引起正反兩極評論。

以下介紹剩下5桌運動明星，第2桌有歐尼爾、網球明星費德勒(Roger Federer)、美國華裔女子體操選手(Sunisa Lee)、美國女足隊前鋒摩根(Alex Morgan)、小威廉絲(Serena Williams)，第3桌有杜蘭特(Kevin Durant)、梅西(Lionel Messi)、大坂直美、美國女足隊長拉皮諾(Megan Rapinoe)和韋德(Dwyane Wade)。

第4桌阿提托康波(Giannis Antetokounmpo)、美國體操天后拜爾絲(Simone Biles)、NHL克羅斯比(Sidney Crosby)、費城人強打哈波(Bryce Harper)、WNBA女飛人坎迪斯帕克(Candace Parker)。第5桌WNBA狀元博德(Sue Bird)、湯姆布雷迪(Tom Brady)、柯瑞(Stephen Curry)、UFC好手努內絲(Amanda Nunes)、美國女籃前鋒威爾森(A'ja Wilson)。

最後的第6桌由澳洲女籃中鋒凱比吉(Liz Cambage)、美國田徑金牌女將菲莉克絲(Allyson Felix)、NFL酋長隊四分衛馬霍莫斯(Patrick Mahomes)、水星隊後衛「白曼巴」桃樂西(Diana Taurasi)和老虎伍茲(Tiger Woods)組成，以上有那麼多體壇明星，不知道各位會想去哪一桌呢？